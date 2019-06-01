تزويد مجازر الغربية بالأطباء المدربين.. وإيقاف الإجازات خلال فترة عيد الفطر

كما وجه المحافظ تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصانع الأسماك المدخنة والتنسيق مع الجهات المعاونة سواء مباحث التموين أو مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وصرح وكيل وزارة الطب البيطرى بالغربية، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها والتنبيه بالالتزام بمواعيد العمل الرسمية والاستمرار في العمل حتى الانتهاء من الذبح داخل المجزر وسرعة إنهاء أعمال الذبح بالنسبة للجزارين وتسهيل مهماتهم، وتكثيف الحملات التفتيشية المسائية على المطاعم ومحال الوجبات الجاهزة لما تشهده هذه المحلات من إقبال شديد أثناء فترة الأعياد .

وكذا التنسيق مع مجالس المدن والوحدات المحلية التابعة لتوفير كل الوسائل اللازمة لتطهير مجارى الصرف الصحى بالمجازر وسرعة التخلص من مخلفات الذبح وتوفير المياه اللازمة والعمل على مراقبه خطوط المياه لعدم انقطاعها خلال العيد.

ووجه محافظ الغربية وكيل وزارة الطب البيطرى بالتفتيش على اللحوم والذبائح ومدى صلاحيتها حفاظا على صحة المواطنين والإبلاغ عن أى مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونين حيال المخالفين.