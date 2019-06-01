سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 10:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تركيا تخشى من توقيع عقوبات أمريكية عليها لشرائها نظام الدفاع الجوى إس 400

السبت، 01 يونيو 2019 09:51 ص
تركيا تخشى من توقيع عقوبات أمريكية عليها لشرائها نظام الدفاع الجوى إس 400 منظومة اس 400
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسئولان تركيان إن هناك تزايدا فى المخاوف فى أنقرة من خطر فرض عقوبات أمريكية واتساع الهوة بين البلاد وحلفائها الغربيين بسبب شراء نظام دفاع جوى روسى رغم الإصرار فى العلن على أن الصفقة ستتم كما هو مخطط لها.

وتواصل الحكومة التركية القول إنها لن تتراجع عن اتفاقها مع روسيا، فيما بقى ما يقل عن شهر قبل أن يكون باستطاعة تركيا تسلم نظام إس 400 الصاروخى الدفاعى من موسكو مما سيؤدى تلقائيا لفرض عقوبات من الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته شبكة سكاى نيوز الاخبارية.

وقال أحد المسؤولين إن القلق من تأثير إجراءات عقابية أمريكية محتملة على الجيش التركى، وصل إلى مستويات عليا حتى الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومن شأن العقوبات أن تقلل من مستوى أسطول المقاتلات الحالى وتمنع تركيا من شراء مقاتلات أميركية جديدة من طراز إف 35 وأنظمة صواريخ باتريوت.

وأضاف المسئول "بعض المسؤولين الكبار يعارضون إتمام التسليم على الأقل خلال شهر يونيو. أبلغ مسؤول بارز أردوغان بذلك أيضا".

 


تركيا

امريكا

روسيا

اس 400

عقوبات امريكية

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تركيا: لا تأجيل فى جدول استلام أنقرة لصواريخ "إس 400" من روسيا

الجمعة، 31 مايو 2019 01:13 م

الكرملين: تسليم إس-400 لتركيا سيتم قبل موعده ولا تأجيل

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:09 م

توتر أمريكى تركى.. ترامب يهدد تركيا بالعقوبات والعزل عن مشروع مقاتلات"إف-35" حال شرائها "إس-400".. ويمهل أنقرة 14 يوما.. "الناتو": تركيا مهددة بعواقب وخيمة..أنقرة تتحدى وتعلن استعدادها لاستلام المنظومة

الخميس، 23 مايو 2019 10:30 ص

الولايات المتحدة تهدد تركيا بتبعات سلبية للغاية حال شرائها "إس-400"

الخميس، 23 مايو 2019 03:07 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة