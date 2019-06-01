تركيا تخشى من توقيع عقوبات أمريكية عليها لشرائها نظام الدفاع الجوى إس 400

كتب: أحمد علوى

قال مسئولان تركيان إن هناك تزايدا فى المخاوف فى أنقرة من خطر فرض عقوبات أمريكية واتساع الهوة بين البلاد وحلفائها الغربيين بسبب شراء نظام دفاع جوى روسى رغم الإصرار فى العلن على أن الصفقة ستتم كما هو مخطط لها.

وتواصل الحكومة التركية القول إنها لن تتراجع عن اتفاقها مع روسيا، فيما بقى ما يقل عن شهر قبل أن يكون باستطاعة تركيا تسلم نظام إس 400 الصاروخى الدفاعى من موسكو مما سيؤدى تلقائيا لفرض عقوبات من الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته شبكة سكاى نيوز الاخبارية.

وقال أحد المسؤولين إن القلق من تأثير إجراءات عقابية أمريكية محتملة على الجيش التركى، وصل إلى مستويات عليا حتى الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومن شأن العقوبات أن تقلل من مستوى أسطول المقاتلات الحالى وتمنع تركيا من شراء مقاتلات أميركية جديدة من طراز إف 35 وأنظمة صواريخ باتريوت.

وأضاف المسئول "بعض المسؤولين الكبار يعارضون إتمام التسليم على الأقل خلال شهر يونيو. أبلغ مسؤول بارز أردوغان بذلك أيضا".