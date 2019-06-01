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ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

السبت، 01 يونيو 2019 03:00 ص
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 6.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 450.5 مليون جنيه، أعقبه "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 86.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 302.4 مليون جنيه.
    
وجاءت فى المركز الثالث "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 230.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 132.6 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 10.6 مليون ورقة وبقيمة تداول 127.8 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 8.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 123.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
   
وفى المركز السادس جاءت "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول بلغ 7.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 119.5 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 10.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 115.1 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 39.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 101.2 مليون جنيه، وفى التاسع "شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول 12.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 82.2 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "المصرية للاتصالات" بحجم تداول بلغ 5.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 70.6 مليون جنيه.
 

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