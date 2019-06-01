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ترامب يعلن ترشحه رسميا لفترة ثانية لرئاسة أمريكا 18 يونيو المقبل

السبت، 01 يونيو 2019 12:00 ص
ترامب يعلن ترشحه رسميا لفترة ثانية لرئاسة أمريكا 18 يونيو المقبل دونالد ترامب
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن نيته الترشح رسميا لولاية ثانية فى 18 يونيو المقبل، مؤكدا فى تغريدة عبر حسابه على تويتر: "سأعلن مشاركتى عن الفترة الولاية الرئاسية الثانية مع السيدة الأولى ميلانيا، والنائب مايك بينس، والسيدة الثانية كارين بينس، فى 18 يونيو فى أورلاندو بولاية فلوريدا" ، ووجه ترامب من خلال التغريدة الدعوة لمناصريه ومحبيه للانضمام له فى هذا التجمع التاريخى.

ترامب
ترامب

وتولى ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، فى 20  يناير 2017، ليصبح الرئيس رقم 45 لأمريكا منذ استقلالها عام 1776 .

 

 


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