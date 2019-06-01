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ترامب يعرب عن صدمته حول تعليقات ميجان "البغيضة" ويراها "أميرة أمريكية"

السبت، 01 يونيو 2019 10:02 ص
ترامب يعرب عن صدمته حول تعليقات ميجان "البغيضة" ويراها "أميرة أمريكية" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إن يشعر بالصدمة حيال تعليقات ميجان ماركل، دوقة ساسكس وزوجة الأمير هارى، "البغيضة" تجاهه، ولكنه يعتقد أنها "أميرة أمريكية عظيمة". 
 
وأضاف فى حواره مع صحيفة "ذا صن" البريطانية بمناسبة زيارته للمملكة المتحدة الاثنين، أنه شرف كبير له أن يلتقى الملكة إليزابيث، وأعرب عن استعداده لمناقشة تغير المناخ مع أمير ويلز ، الأمير تشارلز. 
 
وأوضحت الصحيفة انه رغم أن العلاقات مع ميجان يكمن وصفها بالباردة، إلا أن ترامب كان كرمًا في مدحه للأم الجديدة، ولكن يعتقد أنهما لن يلتقيان لتجنب المواجهة المحرجة.
 
كانت ميجان ماركل، قد اتهمت ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2016، بأنه "كراه للنساء" و"مثير للخلاف"، كما تعهدت بالتصويت لمنافسته هيلارى كلينتون آنذاك.
 
 
 
 

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