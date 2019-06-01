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ترامب يعرب عن دعمه لوزير خارجية بريطانيا السابق لتولى رئاسة الوزراء

السبت، 01 يونيو 2019 09:25 ص
ترامب يعرب عن دعمه لوزير خارجية بريطانيا السابق لتولى رئاسة الوزراء وزير خارجية بريطانيا السابق بوريس جونسون
أ ش أ

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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لوزير خارجية بريطانيا السابق بوريس جونسون، ليتولى رئاسة الوزراء البريطانية المقبلة، خلفا لرئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي.

 

وقال ترامب - خلال حوار لصحيفة (ذا صن) البريطانية، اليوم السبت، "إن جونسون سيكون خيارا ممتازا لتولي منصب رئيس الوزراء البريطاني".. موضحًا أنه قام بدراسة مسألة سباق رئاسة الوزراء البريطانية باجتهاد كبير وعلى معرفة بكافة المتنافسين، مؤكدا أن جونسون سيكون ممتازا لذلك المنصب.

 

وأضاف الرئيس الأمريكي "أنني أحببته دائما وهو موهوب جدًا لا أعرف ما إذا كان سيتم اختياره، لكنني أعتقد أنه رجل جيد جدًا لقد كان إيجابيا جدا فيما يخصني ويخص بلدي".

 

ومن المقرر أن يزور ترامب المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين 3 لـ5 يونيو، أي قبل أيام قليلة من مغادرة ماي لمنصبها كرئيسة لحزب المحافظين ورئيسة للوزراء.

 

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تستعد لترك منصبها، وذلك بالتزامن مع خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

 


امريكا

ترامب

بريطانيا

تريزا ماى

بوريس جونسون

الاتحاد الاوروبى

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