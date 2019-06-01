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ترامب: أمريكا ستنهى المعاملة التجارية التفضيلية للهند الأربعاء القادم

السبت، 01 يونيو 2019 11:23 م
ترامب: أمريكا ستنهى المعاملة التجارية التفضيلية للهند الأربعاء القادم ترامب
واشنطن (أ ش أ/)

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة سوف تنهي المعاملة التجارية التفضيلية التي تتمتع بها الهند، يوم الأربعاء القادم.
 
 
وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته الليلة باللغة الانجليزية - أن ترامب أرجع - فى بيان أصدره بهذا الصدد - هذا الإجراء إلى أن الهند لم تقدم تطمينات لواشنطن تفيد بأنها سوف تسمح بمعاملة عادلة ومعقولة عند دخول السلع والخدمات الأمريكية للأسواق الهندية.
 
 
وأشار (صوت أمريكا) إلى أن الهند تعتبر أكبر الدول المستفيدة من برنامج المعاملة التجارية التفضيلية الأمريكي، حيث يسمح لها هذا البرنامج بإدخال صادرات دون رسوم جمركية تقدر قيمتها بنحو 6ر5 مليار دولار سنويا.
 
على الجانب الآخر، حذر مسئولون فى الهند بأن بلادهم قد تفرض رسوما جمركية أكبر على أكثر من عشرين سلعة أمريكية حال أقدم ترامب على تنفيذ هذا الإجراء.

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امريكا

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