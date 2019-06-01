تداول 15 سفينة و 476 شاحنة بضائع و 633 سيارة بموانئ البحر الأحمر

السويس – السيد فلاح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 15 سفينة وتم تداول 476 شاحنة بضائع و633 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 208 شاحنة و623 سيارة ، فيما شملت حركة الصادرات 268 شاحنة بضائع و10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال 4 سفن وهى "القاهرة، وأمانة، والحرية، والنوى أكسبريس" فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Khalid A وغادرت 4 سفن وهى "أمانة، والقاهرة، والحرية1، والنوى أكسبريس" كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين ايلة وسينا ومغادرة السفينة سينا، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وبريدج وغادرت السفينتين ايلة وسينا ، بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض .