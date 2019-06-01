تداول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى لأولى ثانوى على فيس بوك

كتب محمود طه حسين

نشرت صفحات بـ"فيس بوك" صورة من أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزى" الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام بعد بدء لجنة الامتحانات بدقائق.

وطالب طلاب الصف الأول الثانوى العام، بالحصول على إجابات الأسئلة، حيث كتب بعضهم: عايزين الحل بسرعة يا جماعة، كما وضع بعضهم إجابات أسئلة وجزئيات أسفل الامتحان على فيس بوك، وقالت مصادر مسئولة إنه تم رصد الواقعة وسيتم التعامل معها.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى العام لـ 585,980 طالبا وطالبة على فترتين، الفترة الصباحية تبدأ الساعة التاسعة صباحاً، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة المسائية التى تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

جدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام انطلقت 19 مايو الماضى وتنتهى اليوم.