تحرير 362 مخالفة مرورية وتحصيل 6 آلاف جنيه غرامات فورية فى حملة بمطروح

مطروح _ حسن مشالي

حررت إدارة مرورمحافظة مطروح، 362 مخالفة مرورية وتحصيل 6 ألاف جنيه غرامات فورية، خلال حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة بعض قيادات المديرية،

ومن جانبه قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 51 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.