تجهيز 63 ساحة لأداء صلاة العيد فى الإسماعيلية

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أنه تم تجهيز جميع مساجد المحافظة والساحات التى سيقام بها صلاة عيد الفطر وتم تخصيص خطيب أساسي وأخر احتياطى لكل ساحة ليحل محله فى حالة حدوث أى طارئ، من العاملين بمديرية الأوقاف أو الحاصلين على تصريح الإمامة والخطابة.

وأشار "عثمان" إلى أنه تم اختيار جميع الساحات المخصصة للصلاة فى عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والإدارات التابعة لها.