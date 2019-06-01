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تجهيز 63 ساحة لأداء صلاة العيد فى الإسماعيلية

السبت، 01 يونيو 2019 10:40 ص
تجهيز 63 ساحة لأداء صلاة العيد فى الإسماعيلية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

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أعلن اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من تجهيز وإعداد 61 ساحة مفتوحة موزعة على جميع المراكز والمدن بالمحافظة لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى إعداد وتجهيز جميع المساجد والساحات المفتوحة ومراكز الشباب والملاعب فى المدن والقرى لاستقبال المصلين، مشيرًا إلى أنه تم تزويدها بمكبرات الصوت لأداء صلاة العيد.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أنه تم تجهيز جميع مساجد المحافظة والساحات التى سيقام بها صلاة عيد الفطر وتم تخصيص خطيب أساسي وأخر احتياطى لكل ساحة ليحل محله فى حالة حدوث أى طارئ، من العاملين بمديرية الأوقاف أو الحاصلين على تصريح الإمامة والخطابة.

وأشار "عثمان" إلى أنه تم اختيار جميع الساحات المخصصة للصلاة فى عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والإدارات التابعة لها.

 

 


اللواء حمدى عثمان

محافظ الاسماعيلية

صلاة عيد الفطر

ساحات صلاه العيد

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