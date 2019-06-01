تجديد حبس 11 متهما بتهمة إعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوى

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 11 متهما من مشجعي النادي الأهلي، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في اتهامهم وآخرين بمحاولة إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.

المتهمون المحبوسون كلا من كريم ابو الفرج، وأحمد وحيد، وسيف فارس، ومحمود زياد، وعبدالله أيمن، وأدهم صلاح، وممحمد صلاح، وعلي وليد، وعبدالله حسن، وأحمد علي محمود، ويوسف مصطفي.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهم تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلn جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية.