سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 08:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 11 متهما بتهمة إعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوى

السبت، 01 يونيو 2019 08:45 م
تجديد حبس 11 متهما بتهمة إعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوى حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 11 متهما من مشجعي النادي الأهلي، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في اتهامهم وآخرين بمحاولة إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.
 
المتهمون المحبوسون كلا من  كريم ابو الفرج، وأحمد وحيد، وسيف فارس، ومحمود زياد، وعبدالله أيمن، وأدهم صلاح، وممحمد صلاح، وعلي وليد، وعبدالله حسن، وأحمد علي محمود، ويوسف مصطفي.
 
 
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهم تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلn جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية.  
 
 

حبس عضو بألتراس

التراس أهلاوي

عضو التراس

نيابة أمن الدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد حبس 3 متهمين جدد.. تفاصيل جديدة بتحقيقات نيابة أمن الدولة فى إحياء رابطة ألتراس أهلاوى.. التحريات النهائية: 13 متهما تورطوا فى قيادة تنظيم محظور يهدف لإرهاب المجتمع وإتلاف الممتلكات العامة وهدم الأخلاقيات

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:12 ص

حبس 3 متهمين 15 يوما بتهمة إعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوى

السبت، 25 مايو 2019 04:20 م

6 اتهامات يواجهها المتهمون بإعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوى

الجمعة، 24 مايو 2019 12:07 م

حبس 10 متهمين 15 يوما بتهمة إعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوي

الخميس، 23 مايو 2019 10:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. دورة مصغرة لبطولة الأمم الإفريقية فى ضواحى باريس

فيديو.. دورة مصغرة لبطولة الأمم الإفريقية فى ضواحى باريس

إنتى أكيد بتهزرى.. فتاة تعرض هاتفها للبيع أون لاين ومشترية تقايضها بكلب أليف

إنتى أكيد بتهزرى.. فتاة تعرض هاتفها للبيع أون لاين ومشترية تقايضها بكلب أليف

أمطار رعدية على مكة المكرمة و5 محافظات

أمطار رعدية على مكة المكرمة و5 محافظات

ضبط مدير المكتب الفنى لمحافظ البحيرة فى قضية رشوة بـ 500 ألف جنيه

ضبط مدير المكتب الفنى لمحافظ البحيرة فى قضية رشوة بـ 500 ألف جنيه

صور مبهجة من "يوم السيدات" بمهرجان إبسوم بإنجلترا.. اعرف التفاصيل

صور مبهجة من "يوم السيدات" بمهرجان إبسوم بإنجلترا.. اعرف التفاصيل

موجز6.. حبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف عقوبة إصدار ترخيص محجر بأرض زراعية

موجز6.. حبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف عقوبة إصدار ترخيص محجر بأرض زراعية

خالد صلاح فى برنامجه "صالون مصر": الإسلام دين رحمة.. وحسن المعاملة جوهر الدين.. "وطول ما فيه محبة فى قلبك فالجنة أقرب لك من خيالك.. وربنا بينظم شئون الكون بالرحمة والتعاون".. ويؤكد: لا كهنوت فى الإسلام

خالد صلاح فى برنامجه "صالون مصر": الإسلام دين رحمة.. وحسن المعاملة جوهر الدين.. "وطول ما فيه محبة فى قلبك فالجنة أقرب لك من خيالك.. وربنا بينظم شئون الكون بالرحمة والتعاون".. ويؤكد: لا كهنوت فى الإسلام

شاهد.. أطفال أسبان يهتفون "مو صلاح" قبل إنطلاق مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا

شاهد.. أطفال أسبان يهتفون "مو صلاح" قبل إنطلاق مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا

جهاد جريشة يعود للقاهرة بعد استبعاده من مونديال الشباب.. الكاف يرفض التماس رفع عقوبة إيقاف الحكم الدولى 6 أشهر.. ولجنة الحكام ترشح إبراهيم نور الدين ومعروف لخلافته فى امم افريقيا 2019

جهاد جريشة يعود للقاهرة بعد استبعاده من مونديال الشباب.. الكاف يرفض التماس رفع عقوبة إيقاف الحكم الدولى 6 أشهر.. ولجنة الحكام ترشح إبراهيم نور الدين ومعروف لخلافته فى امم افريقيا 2019

الهيئة القومية للبريد: استمرار صرف المعاشات يومى الأحد والاثنين القادمين

الهيئة القومية للبريد: استمرار صرف المعاشات يومى الأحد والاثنين القادمين

"تذكرتك هتوصلك لحد بيتك".. رحلة تذاكر امم افريقيا من الطوابير والأسلاك الشائكة وافتراش الطرق إلى عصر "الديليفرى".. "تذكرتى" تقضى على السوق السوداء والسماسرة وتوفر تذاكر المباريات فى خيام مكيفة للجماهير المصرية

"تذكرتك هتوصلك لحد بيتك".. رحلة تذاكر امم افريقيا من الطوابير والأسلاك الشائكة وافتراش الطرق إلى عصر "الديليفرى".. "تذكرتى" تقضى على السوق السوداء والسماسرة وتوفر تذاكر المباريات فى خيام مكيفة للجماهير المصرية

صور.. محافظ الغربية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية عقب إعلان النتيجة

صور.. محافظ الغربية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية عقب إعلان النتيجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة