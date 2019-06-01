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تجديد حبس عامل 15 يوما لاتهامه بطعن جاره بسلاح أبيض فى المرج

السبت، 01 يونيو 2019 11:13 ص
تجديد حبس عامل 15 يوما لاتهامه بطعن جاره بسلاح أبيض فى المرج سلاح ابيض - ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لطعنه جاره مستخدما سلاح أبيض، بسبب خلافات الجيرة، فى منطقة المرج.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج إخطارا من مستشفى اليوم الواحد، تفيد بوصول "شعبان.ع" مصابا بجرح فى الكتف نتيجة طعنه بسلاح أبيض، وبالانتقال والفحص، تبين صحة البلاغ، وتم ضبط المتهم "عاطف.س".

وبسؤاله أوضح أن المجنى عليه هو من حضر للتشاجر، محرزا معه سلاح أبيض فى يده، بسبب تساقط المياه من حمام المتهم، وقام المتهم على إثرها بطعن المجنى عليه طعنة نافذة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


تجديد حبس عامل

طعنه جاره

سلاح أبيض

منطقة المرج

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