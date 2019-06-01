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تجديد حبس ضابط بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه فى عين شمس

السبت، 01 يونيو 2019 03:12 م
تجديد حبس ضابط بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه فى عين شمس اطلاق نار - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس اليوم السبت ، تجديد حبس ضابط شرطة و9 آخرين كونوا تشكيلاً عصابيًا لسرقة المواطنين بالإكراه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 

 

وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة شريف عيسوى وسكرتارية سيد طلعت، عن أن المتهم "أحمد.س" ضابط شرطة يعمل فى أحد المحافظات، استغل وظيفته لابتزاز المواطنين والنصب عليهم، حيث كان يستخدم سيارة ميكروباص ومعه باقى المتهمين لاستيقاف المواطنين، والنصب عليهم تحت زعم أنه ضابط مباحث فى دائرة القسم.

 

تعددت البلاغات من المواطنين لضباط قسم شرطة عين شمس، عن تعرضهم للابتزاز والنصب على يد شخص يدعى أنه ضابط شرطة يستقل سيارة ميكروباص ومعه أشخاص آخرون، تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم ضابط شرطة، وتم القبض عليه ومعه 9 آخرين وعرضهم على النيابة.


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حبس ضابط فى عين شمس

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