سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 05:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس سيدة وابنتها لاتهامهما بسرقة 200 ألف جنيه من عاملين بالدرب الأحمر

السبت، 01 يونيو 2019 04:28 م
تجديد حبس سيدة وابنتها لاتهامهما بسرقة 200 ألف جنيه من عاملين بالدرب الأحمر حبس - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس سيدة مشتركة مع ابنتها فى ارتكاب واقعة سرقة 200 ألف جنيه من عاملين بأحد مراكز المنسوجات بالغورية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من "عاملين" بأحد مراكز المنسوجات كائن بمنطقة الغورية دائرة القسم، من أنهما عقب قيامهما بصرف مبلغ (مليون و150 ألف جنيه) خاص بمحل عملهما من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وإيداعه داخل حقيبتين بلاستيك واستقلالهما سيارة أجرة من أمام البنك، وعقب وصولهما لمحل عملهما فوجئا بوجود قطع بأحد الأكياس وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه من داخله.

 

وأشارت التحقيقات أنه على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة، سيدتان "مسجلة جنائياً 55 سنة سبق اتهامها فى 90 قضية آخرها قضية "سرقة"، و"ربة منزل" ابنة الأولى 36 سنة سبق اتهامها فى 17 قضية آخرهم قضية "سرقات متنوعة"، ومقيمتان بدائرة قسم شرطة أول السلام.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأولى، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ابنتها بأسلوب الاحتكاك وقطع الأكياس باستخدام شفرة حادة "موس"، وبإرشادها تم ضبط مبلغ (122,600 جنيه) من متحصلات واقعة السرقة، وقررت أن باقى المبلغ المستولى عليه بحوزة ابنتها "جارى العمل على ضبطها" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


عقوبه السرقه

السرقه بالإكراه

الدرب الاحمر

محكمه جنوب القاهره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. أطفال أسبان يهتفون "مو صلاح" قبل إنطلاق مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا

شاهد.. أطفال أسبان يهتفون "مو صلاح" قبل إنطلاق مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا

جهاد جريشة يعود للقاهرة بعد استبعاده من مونديال الشباب.. الكاف يرفض التماس رفع عقوبة إيقاف الحكم الدولى 6 أشهر.. ولجنة الحكام ترشح إبراهيم نور الدين ومعروف لخلافته فى امم افريقيا 2019

جهاد جريشة يعود للقاهرة بعد استبعاده من مونديال الشباب.. الكاف يرفض التماس رفع عقوبة إيقاف الحكم الدولى 6 أشهر.. ولجنة الحكام ترشح إبراهيم نور الدين ومعروف لخلافته فى امم افريقيا 2019

الهيئة القومية للبريد: استمرار صرف المعاشات يومى الأحد والاثنين القادمين

الهيئة القومية للبريد: استمرار صرف المعاشات يومى الأحد والاثنين القادمين

"تذكرتك هتوصلك لحد بيتك".. رحلة تذاكر امم افريقيا من الطوابير والأسلاك الشائكة وافتراش الطرق إلى عصر "الديليفرى".. "تذكرتى" تقضى على السوق السوداء والسماسرة وتوفر تذاكر المباريات فى خيام مكيفة للجماهير المصرية

"تذكرتك هتوصلك لحد بيتك".. رحلة تذاكر امم افريقيا من الطوابير والأسلاك الشائكة وافتراش الطرق إلى عصر "الديليفرى".. "تذكرتى" تقضى على السوق السوداء والسماسرة وتوفر تذاكر المباريات فى خيام مكيفة للجماهير المصرية

صور.. محافظ الغربية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية عقب إعلان النتيجة

صور.. محافظ الغربية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية عقب إعلان النتيجة

صور.. استعدادات حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال زوار عيد الفطر المبارك

صور.. استعدادات حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال زوار عيد الفطر المبارك

أين توجد المحاكم الاقتصادية؟ وأين تعقد جلساتها؟

أين توجد المحاكم الاقتصادية؟ وأين تعقد جلساتها؟

نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسيوط.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسيوط.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية.. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية.. برقم الجلوس

صور مذهلة.. تقنية "3D" تعيد الحياة لحصن "بيكتيش" الاسكتلندى العتيق

صور مذهلة.. تقنية "3D" تعيد الحياة لحصن "بيكتيش" الاسكتلندى العتيق

"فى اليابان مفيش حاجة بتضيع".. إحصائية عن المفقودات فى طوكيو

"فى اليابان مفيش حاجة بتضيع".. إحصائية عن المفقودات فى طوكيو

إعلان الفائزين بجوائز الدولة من المجلس الأعلى للثقافة فى 23 يونيو

إعلان الفائزين بجوائز الدولة من المجلس الأعلى للثقافة فى 23 يونيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة