تباين آراء طلاب أولى ثانوى حول مستوى امتحان اللغة لأجنبية الأولى

كتب محمود طه حسين

تباينت أراء طلاب الصف الأول الثانوى العام، حول مستوى أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى والتى أدى فيها الطلاب امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت صباح اليوم.

وقال الطالب عبد الرحمن عبد الفتاح، إن الأسئلة كانت سهلة جدا، ووقت الامتحان كافى وأدى زملائه الامتحان فى لجنة مدرسة السعيدية إلكترونيا على التابلت ولم يختبر أحد ورقيا، موضحا أن الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط.

فيما أكد طلاب بمدرسة الخديدى بالسيدة زينب صعوبة فى بعض الأسئلة، موضحين أن هناك جزئيات صعبة وتحتاج إلى وقت وتفكير قبل الإجابة عليها.

وشهدت اللجان بعض حالات الغش الإلكترونى بعد بدء لجنة الامتحانات حيث تم تداول إجابات الامتحان على مواقع الفيس بوك وجروبات الطلاب.

وشهدت اللجان فرحة بين الطلاب وأولياء أمورهم بسبب انتهاء الامتحان، مطالبين بضرورة مراعاة مشكلات الامتحان خلال تصحيح كراسات الامتحان.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى العام لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية، وتبدأ الساعة التاسعة صباحاً، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة المسائية، والتي تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام، انطلقت 19 مايو الماضى وتنتهى اليوم السبت 1 يونيو الجارى.