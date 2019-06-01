تأجيل الاحتفال بمرور العائلة المقدسة حدادا على استشهاد ضابط بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تأجيل الإحتفال بدخول العائلة المقدسة أرض مصر ومحافظة الشرقية، والتى كان من المقرر إقامتها مساء اليوم بقصر ثقافة الزقازيق، حيث تم التأجيل حداداً على استشهاد النقيب عمر ياسر عبد العظيم معاون مباحث مركز أبو حماد أبن قرية سنهوت، التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، والذى استشهد مساء أمس إثر إصابته بطلق نارى نافذ فى العنق، أثناء اشتراكه مع مأمورية لملاحقة عناصر إجرامية لاستعادة سيارة مواطن بعد سرقتها.

وأكد البيان، أنه سيتحدد موعد أخر لإقامة الإحتفالية عقب عيد الفطر المبارك.

يذكر أن محافظة الشرقية كانت قد قررت الإحتفال بقدوم العائلة المقدسة أرض مصر ومحافظة الشرقية، والذى يوافق الأول من يونيو ميلادياً، 24 بشنس قبطيا، وتم التأجيل لهذه الإحتفاليه حداداً على إستشهاد النقيب عمر ياسر عبد العظيم أحد رجال وزارة الداخلية وابن محافظة الشرقية.

محافظ الشرقية يتقدم جنازة النقيب عمر ياسر عبد العظيم



جنازة النقيب عمر ياسر عبد العظيم معاون مباحث مركز أبو حماد



جنازة النقيب عمر ياسر عبد العظيم معاون مباحث مركز أبو حماد

محافظ الشرقية والقيادات بجنازة النقيب عمر ياسر عبد العظيم



جنازة النقيب عمر ياسر عبد العظيم معاون مباحث مركز أبو حماد