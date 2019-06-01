تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر" لجلسة 4 يوليو المقبل

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين فى إعادة إجراءات محاكمتهما فى "أحداث عنف الظاهر"، لـ 4 يوليو يونيه لتعذر حضور المتهمين.

وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.