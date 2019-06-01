بعد تشكيل نصف حكومة جنوب أفريقيا من النساء..4 دول أفريقية تنتصر للمرأة

كتبت – هناء أبو العز

فاجئ رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، العالم كله، مع أول قرار يصدره، عقب فوزه فى الانتخابات الرئاسية، بتشكيل حكومة جديدة نصفها من النساء، ليكون بذلك من الدول الإفريقية، التى تمكن المرأة فى مناصبها القيادية، وتساويها مع الرجل.

وتأتي خطوة تعيين نصف عدد الوزراء من النساء لتضع جنوب أفريقيا في مصاف البلدان القليلة التي تمكنت من تحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد الحكومي.

حيث حصلت رواندا المشهورة بـ "أرض الألف تل"، على تقدير دولي بتمثيل المرأة في بالحكومة حيث شكلت النساء نصف مجلس الوزراء بها والمؤلف من 26 وزيرًا، وذلك بعد فوز الرئيس الرواندي بول كاجامي، عام 2017 بولاية ثالثة.

وقال الرئيس الرواندي بول كاجامي الجمعة في تصريحات لمسؤولين قضائيين نقلتها وكالات الأنباء العالمية: "أدى وجود عدد أكبر من النساء في مناصب صنع القرار إلى انخفاض في التمييز بين الجنسين والجرائم المرتكزة على النوع الاجتماعي".

وأضاف، أن هذا لا يعني أن الرجال لا ينبغي أن يشاركوا، وقال "لكن يجب أن تلعب دورا مهما في الدفاع عن حقوق المرأة".

كما شكل رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد حكومته التى شغل النساء نصف مقاعدها للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وتشغل النساء مناصب رئيسية في الحكومة المؤلفة من 20 وزيرا والتي تتضمن وزارة السلام المستحدثة للإشراف على الشرطة الفدرالية ووكالات الاستخبارات.

وأصبحت عائشة محمد هي أول امرأة تشغل منصب وزير الدفاع في البلد الأفريقي الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.

يأتى ذلك مع قيام مصر ولأول مرة أيضًا بتشكيل ربع أعضاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى من النساء، وتعيين 8 وزيرات في حكومة واحدة، الأمر الذى لاقى ترحيباً كبيراً من الأوساط النسائية .

ورحبت حينها الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بالتشكيل الوزارى الجديد، والذى وصفته بالانتصار الجديد للمرأة المصرية وخطوة للأمام فى الطريق الصحيح، بعدما ظل المجلس لسنوات طويلة ينادى بتولى النساء مراكز قيادية، لافتة إلى أنها أعلى نسبة للنساء جاءت فى تاريخ الحكومات المصرية.