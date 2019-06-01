برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

وقال الدكتور خالد خلف قبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن عدد المتقدمين بلغ 21720 طالبا وطالبة نجح منهم 17261 واحتلت إدارة شمال الإسماعيلبة المرتبة الأولى من بين الإدارات الثمانية بنسبة نجاح بلغت 91% فيما احتلت اللغة الإنجليزية المرتبة الأولى بين المواد الدراسية المختلفة بنسبة 95.2 %.

وحصلت الطالبة منار حمدى على من مدرسة مكة المركز الأول بمجموع 279 والأول مكرر كلا من رشدى السيد خليفة مدرسة الطائف بمجموع 279 وندى مصطفى محمد من مدرسة أبو الخيطان فى أبوصوير بمجموع 279.