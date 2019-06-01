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برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

السبت، 01 يونيو 2019 01:59 م
برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

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ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسماعيلية للعام الدراسى 2018 / 2019، بعدما اعتمدها اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، وبلغت نسبة النجاح 80.37%.

 

وقال الدكتور خالد خلف قبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن عدد المتقدمين بلغ 21720 طالبا وطالبة نجح منهم 17261 واحتلت إدارة شمال الإسماعيلبة المرتبة الأولى من بين الإدارات الثمانية بنسبة نجاح بلغت 91% فيما احتلت اللغة الإنجليزية المرتبة الأولى بين المواد الدراسية المختلفة بنسبة 95.2 %.

 

وحصلت الطالبة منار حمدى على من مدرسة مكة المركز الأول بمجموع 279 والأول مكرر كلا من رشدى السيد خليفة مدرسة الطائف بمجموع 279 وندى مصطفى محمد من مدرسة أبو الخيطان فى أبوصوير بمجموع 279.

 

للحصول على النتيجة اضغط هنا:

 

 


نتيجة الشهادة الإعدادية فى الاسماعيليه

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية

محافظ الاسماعيليه

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