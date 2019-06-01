برامج توعوية وتواجد بالحقول لمواجهة دودة الحشد الخريفية ومكافحتها

كتب عز النوبى

بدأت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ومعهد وقاية النباتات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وضع برامج إرشادية مكثفة، وإجراءات تنفيذية فى إدارة دودة الحشد الخريفية والتحكم والسيطرة على نشاطها للحد من تأثيرها على الإنتاج الزراعى.

قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات، إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة هذه الحشرة مع التوعية المستمرة للمزارعين والتواجد الميدانى معهم لمساعدتهم فى أعمال المكافحة، مؤكدًا إن من أهم الإجراءات للتعامل مع دودة الحشد الخريفية المنع والحماية، وتتمثل فى أغلب الأحيان فى الوسائل الزراعية وإزالة العوائل المصابة والمنزرعة فى غير الميعاد المناسب، والمتابعة والملاحظة.

أضاف، فضلاً عن متابعة المحصول ورصد ما يحدث به من تغييرات، وتشخيص المشكلة وتحديد الأهمية الاقتصادية للآفة والحد الاقتصادى للضرر ثم اتخاذ قرار المكافحة، والتدخل، وتتمثل فى تحديد الوسيلة المثلى للمكافحة ووقت التدخل وتبدأ باستخدام الاعداء الحيوية (التريكوجراما والمتطفلات والمفترسات والفيروس المتطفل على دودة الحشد الخريفية NPV).

وأضاف "عبدالمجيد"، أن برنامج المكافحة باستخدام المبيدات على النحو التالى: يراعى فى اختيار المبيد العمر النباتى والعمر اليرقى فى حالة البادرات والنموات الحديثة ووجود لطع البيض أو فقس حديث أو العمر اليرقى الثانى يتم استخدام أحد المبيدات الحيوية مثل" BT "وفى الإعمار الوسطية يستخدم مبيد "الأماميكتين بنزوات" وفى حالة وجود إعمار متقدمه الرابع حتى السادس، يستخدم مبيد "الكلوروبيريفوس"، وفى جميع الأحوال لا يسمح بجمع كيزان الذره أو دخول حيوانات المزرعة الى الحقل قبل مرور أسبوعين من الرش، وسوف تتم عمليات إطلاق طفيل"التريكوجراما" فى حقول قصب السكر والذرة فورًا مع إمكانية استخدام بعض الوسائل الميكانيكية فى حالة الإصابات المحدودة.