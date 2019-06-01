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بمدينة سوهاج الجديدة..

بدء صب الخرسانة العادية لأساسات مستشفى الأورمان لعلاج أطفال الصعيد بالمجان

السبت، 01 يونيو 2019 12:56 م
بدء صب الخرسانة العادية لأساسات مستشفى الأورمان لعلاج أطفال الصعيد بالمجان مدن جديدة _ أرشيفية
كتب أحمد حسن

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كشف مسئولو وزارة الإسكان، أنه تم البدء فى أعمال صب الخرسانة العادية لأساسات مستشفى الأورمان لعلاج الأطفال بالصعيد بالمجان، بمدينة سوهاج الجديدة، مؤكدين أن شركات المقاولات المُنفذة للمشروع تواصل العمل ليلاً، من أجل الإسراع بتنفيذ هذا المشروع المُهم لخدمة أهالينا بصعيد مصر.

وكان قد سبق توقيع بروتوكول مع جمعية الأورمان فى عام 2018، تقوم بموجبه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ وتجهيز المستشفى على نفقتها، وتسلمها لجمعية الأورمان لتشغيلها بالمجان لتخدم أهالى صعيد مصر، وتقع المستشفى على مساحة 6.5 فدان، وتتكون من (بدروم – أرضى – 6 أدوار، بمساحة 6200 م2)، وبها 263 سريراً، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها بنهاية العام القادم 2020.

وفى إطار توفير الخدمات الطبية بالمدن الجديدة، اكد مسئولو وزارة  الإسكان: جارٍ تنفيذ مستشفى بمدينة أسوان الجديدة، بها 158 سريراً، وتبلغ مساحتها الإجمالية 21 ألف م2، وتتكون من (بدروم – أرضى – 5 أدوار علوية)، وبلغت نسبة الإنجاز 40 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو 2020، مضيفاً أنه جارٍ أيضاً تنفيذ مستشفى بمدينة قنا الجديدة، بها ١٧٥ سريراً، بمساحة 4.3 فدان، وتتكون من (بدروم – أرضى – 6 أدوار علوية)، وبلغت نسبة الإنجاز 40 %.

وأضافوا: جارٍ تنفيذ أعمال الحفر لإنشاء مستشفى العبور العام، والواقعة بين الحيين الثامن والثالث، وبها ٢٢٠ سريراً، بمساحة 16 ألف م2، وتتكون من (أرضى  - ٦ أدوار متكررة – 4 مبانٍ ملحقة، وهى (خزان أكسجين، وتجميع نفايات، وخزان حريق، ومبنى الكهرباء والقوى)، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال 24 شهراً.


وزاره الاسكان

مدن الصعيد

محافظات الصعيد

مستشفى الاورمان

سوهاج الجديده

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