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بالحسابات: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيًا.. والإفتاء المسئولة عن الرؤية

السبت، 01 يونيو 2019 11:27 ص
بالحسابات: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيًا.. والإفتاء المسئولة عن الرؤية هلال - البحوث الفلكية
كتب محمود راغب

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يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلى، يوم الاثنين 29 من رمضان 1440 هجريًا، الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية".

ووفقًا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة، والقاهرة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية"، وفى باقى محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 5 لـ7 دقائق، أما فى العواصم العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ17 دقيقة.

وكشفت الحسابات الفلكية أنه وفقًا لذلك تكون غرة شهر شوال 1440 هجريا فلكيا يوم الثلاثاء 4 يونيو، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وصلاته ستكون فى الخامسة وتسعة عشرة دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.

واستعدادًا لاستطلاع هلال شوال، ينسق المعهد القومى للبحوث الفلكية مع دار الإفتاء وهيئة المساحة لاستطلاع الهلال يوم الأثنين المقبل وهو يوم الرؤية، ومن المقرر أن ترفع اللجان تقريرا للمفتى لتحديد الرؤية الشرعية والتى ستحدد موعد عيد الفطر المبارك.


شوال

هلال شوال

عيد الفطر

دار الافتاء

المفتى

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