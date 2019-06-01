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بالأسماء.. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

السبت، 01 يونيو 2019 12:33 م
بالأسماء.. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019، كذلك أسماء أوائل الشهادة الإعدادية، وبلغت نسبة النجاح لهذا العام 80.37%، وقد تلاحظ تفوق البنات على البنيين فقد احتلت البنات المراكز الأولى على مستوى المحافظة لهذا العام.

وكان اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، ألتقى الدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة فى حضور المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة واللواء سامى علام، السكرتير العام المساعد وقام باعتماد نتيجة هذا العام.

وخلال اللقاء أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها لهذا العام بلغ 21720 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور للامتحانات 21477 طالب وطالبة، وعدد الناجحين 17261 طالب وطالبة وأنه تلاحظ تفوق البنات على البنيين فى حصد المراكز الأولى على مستوى المحافظة.

وجدير بالذكر أن عدد الطلاب الحاصلين على نفس مجموع درجات العشر الأوائل قد بلغ 18 طالبًا وطالبة ومن المقرر أن يكرم محافظ الإسماعيلية جميع الفائزين بالمراكز الأولى لهذا العام فى احتفالية كبيرة.

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (1)
محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

 

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (2)
محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

 

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (3)
محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

 

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (4)
محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

 

نتيجة الشهادة الاعدادية (1)
نتيجة الشهادة الاعدادية (1)

 

نتيجة الشهادة الاعدادية (2)
نتيجة الشهادة الاعدادية 

 

نتيجة الشهادة الاعدادية (3)
نتيجة الشهادة الاعدادية

 

نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسماعيلية
نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسماعيلية

 

 

 

 


نتيجة الشهادة الإعدادية فى الاسماعيليه

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية

محافظ الاسماعيليه

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