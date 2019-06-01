انتظام صرف معاشات يونيه فى اليوم الأول من منافذ التأمينات وماكينات الصرف

شهدت عمليات صرف معاشات شهر يونيه من جميع ماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد اليوم السبت انتظام فى الصرف ،على أن يتم الصرف من البنوك اعتباراً من غدا الأحد، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث انتظمت عمليات صرف المعاشات فى اليوم الأول .

وتقوم وزارة التضامن بصرف ما يزيد عن 13 مليار جنيه شهريًا معاشات لنحو 8 ملايين قائم بالصرف

كانت الوزارة قد تقررت تشكيل غرفة عمليات من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وهيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى لمتابعة حسن سير عمليات صرف المعاشات من المنافذ المختلفة، وأصدرت تعليماتها بفتح منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها اليوم السبت، مع التوجيه بعدم انصراف العاملين بالمنافذ حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على معاشه.

وأشادت الوزارة بتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعاملين بالبريد المصرى وموافقتهم على العمل من الثامنة صباح اليوم لخدمة أصحاب المعاشات، لافتة إلى أن تقديم موعد صرف المعاشات ليصبح بداية من اليوم الأول بدلاً من اليوم العاشر من شهر يونيو، يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.