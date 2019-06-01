"اليوناميد" تنهي تفتيش المعسكرات الهندسية لحفظة السلام الصينيين في دارفور

كتبت - هناء أبو العز

أنهت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "اليوناميد"، التفتيش نصف السنوي للجاهزية التشغيلية لمعسكرين هندسيين صينيين.

وركز تفتيش يوناميد، الذي تم تنفيذه خلال الفترة من 14 وحتى نهاية مايو على معدات الشركة الهندسية للمجموعة الخامسة عشرة من قوات حفظ السلام الصينية في دارفور بالسودان، وذلك في ثلاثة من مجالات المسؤولية.

وتم تقديم تنوير لفريق التفتيش حول أعمال شركة حفظ السلام الصينية قبل إجراء فحص منهجي لأكثر من 240 ألف من المواد، بما في ذلك المركبات والأسلحة والذخيرة والسكن ومعدات الاتصالات والأجهزة الطبية ومرافق الرعاية.

واستعدادا للتفتيش الأممي للمعدات، الذي يتم إجراؤه كل ستة أشهر، قامت الوحدة الهندسية الصينية بإصلاح 35 آلية في عملية إصلاح شاملة لجميع المعدات.

يشار إلى أنه تم إرسال أول وحدة هندسية صينية لحفظ السلام إلى دارفور بالسودان في أكتوبر 2007.