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اليوم.. مصر للطيران تسير 19 رحلة جوية لإعادة 5000 معتمر من الأراضى المقدسة

السبت، 01 يونيو 2019 05:45 ص
اليوم.. مصر للطيران تسير 19 رحلة جوية لإعادة 5000 معتمر من الأراضى المقدسة طائرة مصر للطيران
كتب محمود عبد الغنى

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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، 19 رحلة جوية لعودة 5000 معتمر من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك العمرة، إلى مطار القاهرة وبرج العرب والأقصر.

 

وأفاد مصدر بالشركة، أن اليوم وغدا تشهد رحلات الشركة الوطنية حالات الذروة فى عودة المعتمرين من الأراضى المقدسة، بعد أداء مناسك العمرة.

 

وأوضح مصدر بالشركة، أنه من المقرر أن يستقبل مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة 11 رحلة جوية بواقع 7 رحلات من جدة، و4 رحلات من المدينة المنورة، لعودة 3200 معتمر.

 

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يستقبل مطارى الأقصر وبرج العرب 8 رحلات من جدة والمدينة المنورة لعودة 1800 معتمر بعد أداء مناسك العمرة.

 

ويقوم فريق من العلاقات العامة باستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات وصولهم فى سهولة ويسر و توفير كراسى متحركة لنقل كبار السن والمرضى، بالإضافة إلى توفير خيام مكيفة لأستقبال المستقبلين وحمايتهم من أشعة الشمس.

 

 


مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

عودة المعتمرين

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