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اليوم السابع تنشر غدا رسائل السيسي من القمة الإسلامية

السبت، 01 يونيو 2019 07:57 م
اليوم السابع تنشر غدا رسائل السيسي من القمة الإسلامية اليوم السابع

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تحت عنوان انتهاء الامتحانات الإلكترونية لأولى ثانوى، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، منها رسائل الرئيس السيسي فى القمة الإسلامية بمكة المكرمة، وانتهاء الامتحانات الإلكترونية لأولى ثانوى.. التجربة تحت مجهر أولياء الأمور والطلاب: واجهتنا مشكلات كثيرة ونطالب بتوحيد الأسئلة.. ومصادر: فرق التطوير تسعى لإزالة المعوقات.
 
فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..
 

ـ السيسى يطلقها قوية من الأراضى المقدسة خلال القمة الإسلامية: لم يعد مقبولاً السكوت على خطاب الكراهية ضد العرب والمسلمين.. لا يستقيم أى حديث عن السلم والأمن فى ظل استمرار القضية الفلسطينية بغير حل عادل ومعالجة جذرية لأصل المأساة.. تفاصيل لقاء السيسى وخادم الحرمين فى مكة.. الرئيس يلتقى الملك سلمان ويتفقان على تعزيز الجهود المشتركة.. وولى العهد السعودى يشيد بجهود مصر فى إنجاح القمتين

 
ـ المراجعة النهائية للثانوية العامة فى مادة الجغرافيا
 

ـ انتهاء الامتحانات الإلكترونية لأولى ثانوى.. التجربة تحت مجهر أولياء الأمور والطلاب: واجهتنا مشكلات كثيرة ونطالب بتوحيد الأسئلة.. ومصادر: فرق التطوير تسعى لإزالة المعوقات

 
ـ فصل العائدين لتأهيلهم.. أطفال داعش «قنبلة موقوتة » عائدة لأوروبا
 

ـ اليوم الاحتفال بليلة القدر.. والإفتاء تستطلع هلال شوال غدا.. ساحات العيد تودع سيطرة الإخوان والسلفيين.. 10500 خطيب رسمى فى 5200 ساحة.. ومحو أسماء الجماعات المتطرفة من المساجد

 
ـ محلات الذهب تحت المراقبة قبل موسم الشبكة.. حملات مصلحة الدمغة والموازين للتأكد من مطابقة المشغولات الذهبية والفضية للمواصفات القياسية
 

ـ ساعدت أمريكا على تعقب البغدادى.. كيف تحولت «أم سياف » من داعم لداعش إلى ألد أعدائه؟

 
اليوم السابع
 
 

السيسي

مكة

القمة العربية

التعليم

الامتحانات الإلكترونية

الثانوية العامة

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