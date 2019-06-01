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اليوم السابع تحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر تصريحات مفبركة ضد رموز الوطن

السبت، 01 يونيو 2019 08:26 م
اليوم السابع تحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر تصريحات مفبركة ضد رموز الوطن اليوم السابع

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استغلت صفحات مجهولة على موقع التواصل الاجتماعى لوجو واسم "اليوم السابع"، ونشرت خبرا كاذبا حول تعليق قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وتحذر مؤسسة "اليوم السابع" قراءها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تنتحل اسم "اليوم السابع" وتنشر أخبار كاذبة وشائعات، تستهدف ضرب مصداقية "اليوم السابع" واستخدام اسمه لنشر الأخبار الكاذبة، الأمر الذى يدعو اليوم السابع مقاضاة كل من ينتحل اسم اليوم السابع.
 
الخبر الكاذب
الخبر الكاذب
 
وتعتبر صفحة "اليوم السابع" على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار "اليوم السابع"، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.
 

السيسي

البابا تواضروس

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صفحة اليوم السابع

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