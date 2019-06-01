اليوم.. احتفالية كبرى بقصر ثقافة الزقازيق بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة

الشرقية - إيمان مهنى

تقيم محافظة الشرقية، اليوم السبت، احتفالية بمناسبة دخول العائلة المقدسة أرض مصر، بقصر ثقافة الزقازيق الساعة العاشرة مساء، بمشاركة وحضور نيافة الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، والتي تقام لأول مرة بمحافظة الشرقية وستشهد افتتاح معرض الفن القبطي وعرض فيلم تسجيلي عن دخول العائلة المقدسة لارض مصر.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تنفرد بمظاهر تراثية متعددة ومقاصد سياحية، حيث ينتشر بين ربوعها أكثر من مائة موقع أثرى وبها ثلاثة طرق تاريخية دينية تضيف إلي المحافظة عراقة وأصالة وتضعها علي الخريطة السياحية العالمية.

يذكر أن محافظة الشرقية كانت قد استقبلت فريق الجمع الميداني الخاص برحلة العائلة المقدسة لتوثيق الاحتفالات المقامة بمسار رحلة العائلة المقدسة ولإدراج مسارها ووضعها علي قائمة التراث اللامادي العالمي لليونسكو لتعزيز فرص تنمية الخدمات السياحية اللازمة للمحافظة وفتح أفاق وفتحات سياحية جديدة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية بها.