النيابة تطلب تقرير مفتش الصحة حول العثور على جثة موظف داخل منزله بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية، وتقرير مفتش الصحة حول العثور على جثة موظف بالمعاش متوفيًا داخل مسكنه بالجيزة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لموظف بالمعاش، يقيم بمفرده، وتم تحرير محضر بالواقعة، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.