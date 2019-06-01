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النيابة تطلب التحريات حول سيدة وابنتها لاتهامهما بسرقة 200 ألف جنيه بالدرب الأحمر

السبت، 01 يونيو 2019 01:32 م
النيابة تطلب التحريات حول سيدة وابنتها لاتهامهما بسرقة 200 ألف جنيه بالدرب الأحمر سرقة _ أ رشيفية
كتب سليم على

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طالبت نيابة الدرب الأحمر، رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، بسرعة التحريات حول سيدة مشتركة مع ابنتها فى ارتكاب واقعة سرقة 200 ألف جنيه من عاملين بأحد مراكز المنسوجات بالغورية.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من "عاملين" بأحد مراكز المنسوجات كائن بمنطقة الغورية دائرة القسم، من أنهما عقب قيامهما بصرف مبلغ (مليون و150 ألف جنيه) خاص بمحل عملهما من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وإيداعه داخل حقيبتين بلاستيك واستقلالهما سيارة أجرة من أمام البنك، وعقب وصولهما لمحل عملهما فوجئا بوجود قطع بأحد الأكياس وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه من داخله.

 

وأشارت التحقيقات أنه على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة، سيدتان "مسجلة جنائياً 55 سنة سبق اتهامها فى 90 قضية آخرها قضية "سرقة"، و"ربة منزل" ابنة الأولى 36 سنة سبق اتهامها فى 17 قضية آخرهم قضية "سرقات متنوعة"، ومقيمتان بدائرة قسم شرطة أول السلام.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأولى، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ابنتها بأسلوب الاحتكاك وقطع الأكياس باستخدام شفرة حادة "موس"، وبإرشادها تم ضبط مبلغ (122,600 جنيه) من متحصلات واقعة السرقة، وقررت أن باقى المبلغ المستولى عليه بحوزة ابنتها "جارى العمل على ضبطها" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


عقوبه السرقه

السرقه بالإكراه

الدرب الاحمر

محكمه جنوب القاهره

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