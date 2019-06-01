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النيابة تطلب التحريات حول سرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية بالهرم

السبت، 01 يونيو 2019 06:10 م
النيابة تطلب التحريات حول سرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية بالهرم مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول سرقة مجهول مشغولات ذهبية، تبلغ قيمتها ما يقرب من 200 ألف جنيه، شقة سكنية بالهرم، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة. 

 

وتلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد سرقة مجهول لشقة سكنية بمنطقة المريوطية.

 

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن الشقة ملك ربة منزل، تسلل إليها مجهول، واستولى على مشغولات ذهبية، تقدر قيمتها بما يقرب من 200 ألف جنيه وفر هاربا.

 

وحرر محضر بالواقعة، ويجرى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم التحريات، لكشف هوية المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.


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سرقة شقة بالهرم

الجيزة

200 ألف جنيه

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