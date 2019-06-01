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النيابة تحقق مع مستريح استولى من مواطنين على 6 ملايين جنيه بزعم توظيفها

السبت، 01 يونيو 2019 01:00 ص
النيابة تحقق مع مستريح استولى من مواطنين على 6 ملايين جنيه بزعم توظيفها أموال - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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تحقق نيابة الشئون المالية والتجارية مع تاجر فى سوهاج متهم بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيف تلك المبالغ، في مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح سنوية.

وذكرت التحريات الأمنية أن المتهم تلقى مبالغ مالية من ضحاياه بلغ إجماليها 6 ملايين جنيه لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون .

وأضافت التحريات أن 3 ضحايا فقط تقدموا بشكاوى ضد المتهم وهناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

 

 

 

 


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