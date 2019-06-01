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النيابة تحقق فى مقتل شخص على يد نجليه وإلقاء جثته فى النيل بسوهاج

السبت، 01 يونيو 2019 09:27 م
النيابة تحقق فى مقتل شخص على يد نجليه وإلقاء جثته فى النيل بسوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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بدأت النيابة العامة بمركز المنشاة جنوب سوهاج تحت إشراف المستشار أحمد عبد الباقى المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج، التحقيق فى واقعة مقتل شخص على يد نجليه وإلقاء جثته فى نهر النيل، حيث وجهت إليهما تهمة القتل.
 

بدأت الواقعة عندما تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة العسيرات مفادها العثور على الجثة، وتبين أنها مقيدة ووضعها داخل جوال بداخله حجارة فى نهر النيل، وكشفت  تحريات فريق البحث الجنائى، إلى أن صاحب الجثة من منطقة العثور عليها بقرية الأحايوة غرب تابع العسيرات، وأنه يدعى "حامد. ع. م"، فى العقد الخامس من العمر، وتبين أن هناك خلافات أسرية بين المجنى عليه وأبنائه وأنهما وراء ارتكاب الواقعة، ويدعيان "حربي.ح.ع"، 23 سنة وشقيقته صباح، وتم ضبط المتهمين وتحرر المحضر رقم 855 إدارى وتولت النيابة التحقيق وجهت اليهما تهمة القتل.


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