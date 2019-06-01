النيابة تأمر بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل منزلها فى المرج

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرقة القاهرة الكلية بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل منزلها فى منطقة المرج لمعرفة سبب الوفاة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بفتح تحقيق عاجل حول الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتبين من التحريات الأولية لرجال المباحث حول الواقعة، أن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الواقعة، وذلك على خلفية وجود خلافات زوجية بينهما.

تلقى ضبط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مصابة بعدة طعنات داخل شقتها، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن زوج القتيلة وراء ارتكاب الواقعة لخلافات بينهما.

تم نقل جثة المجنى عليها إلى المشرحة لتوقيع الكشف الطبى عليها لمعرفة سبب الوفاة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.