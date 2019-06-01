النائبة الأمريكية ألكسندريا كورتيز تعود للعمل كنادلة فى حانة.. فيديو

كتبت: إنجى مجدى

عادت النائبة الأمريكية الشابة، ألكسندريا أوكاسيو كورتيز إلى عملها كنادلة فى حانة بنيويورك، وذلك فى إطار حملتها لرفع الوعى بشأن معركة الحزب الديمقراطى، الذى تنتمى له النائبة الأصغر فى الكونجرس، لرفع الحد الأدنى للأجور فى أنحاء الولايات المتحدة إلى 15 دولار للساعة.

I was nervous that I may have lost my touch - still got it! That muscle memory doesn’t quit 😉



Now let’s pass #RaiseTheWage and get $15 an hour minimum for every worker in America. pic.twitter.com/FR0ARUB7bd — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 31, 2019

وتطالب أوكاسيو برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى هذا المجال الذى يعتمدون فى جزء من راتبهم على "البقشيش". وقالت كورتيز: "ما مِن عمل غير كريم ونحن نضفى كرامة على عمل ما مِن خلال دفع أجر للناس يوازى قيمة عملهم بالحد الأدنى".

وعملت كورتيز البالغة من العمر 29 عامًا نادلة فى حانة قبل انتخابها نائبة فى الكونجرس الأمريكى عن الحزب الديمقراطى فى الانتخابات النصفية فى نوفمبر 2018.

وغردت كورتيز بعدما غادرت المطعم: "كنت أخشى أن أكون فقدت مهارتى لكن ذاكرة العضلات لا تزال هنا"، مرفقة شريط فيديو يظهرها وهى تخلط مشروبًا.