النائبة الأمريكية ألكسندريا كورتيز تعود للعمل كنادلة فى حانة.. فيديو

عادت النائبة الأمريكية الشابة، ألكسندريا أوكاسيو كورتيز إلى عملها كنادلة فى حانة بنيويورك، وذلك فى إطار حملتها لرفع الوعى بشأن معركة الحزب الديمقراطى، الذى تنتمى له النائبة الأصغر فى الكونجرس، لرفع الحد الأدنى للأجور فى أنحاء الولايات المتحدة إلى 15 دولار للساعة.

I was nervous that I may have lost my touch - still got it! That muscle memory doesn’t quit 😉



Now let’s pass #RaiseTheWage and get $15 an hour minimum for every worker in America. pic.twitter.com/FR0ARUB7bd