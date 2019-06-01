سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 06:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

النائبة الأمريكية ألكسندريا كورتيز تعود للعمل كنادلة فى حانة.. فيديو

السبت، 01 يونيو 2019 05:28 م
النائبة الأمريكية ألكسندريا كورتيز تعود للعمل كنادلة فى حانة.. فيديو
كتبت: إنجى مجدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عادت النائبة الأمريكية الشابة، ألكسندريا أوكاسيو كورتيز إلى عملها كنادلة فى حانة بنيويورك، وذلك فى إطار حملتها لرفع الوعى بشأن معركة الحزب الديمقراطى، الذى تنتمى له النائبة الأصغر فى الكونجرس، لرفع الحد الأدنى للأجور فى أنحاء الولايات المتحدة إلى 15 دولار للساعة.

وتطالب أوكاسيو برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى هذا المجال الذى يعتمدون فى جزء من راتبهم على "البقشيش". وقالت كورتيز: "ما مِن عمل غير كريم ونحن نضفى كرامة على عمل ما مِن خلال دفع أجر للناس يوازى قيمة عملهم بالحد الأدنى".

 

وعملت كورتيز البالغة من العمر 29 عامًا نادلة فى حانة قبل انتخابها نائبة فى الكونجرس الأمريكى عن الحزب الديمقراطى فى الانتخابات النصفية فى نوفمبر 2018.

 

وغردت كورتيز بعدما غادرت المطعم: "كنت أخشى أن أكون فقدت مهارتى لكن ذاكرة العضلات لا تزال هنا"، مرفقة شريط فيديو يظهرها وهى تخلط مشروبًا.


الكونجرس

نيويورك

الحد الادنى للاجور

اجور العمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز6.. حبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف عقوبة إصدار ترخيص محجر بأرض زراعية

موجز6.. حبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف عقوبة إصدار ترخيص محجر بأرض زراعية

شاهد.. أطفال أسبان يهتفون "مو صلاح" قبل إنطلاق مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا

شاهد.. أطفال أسبان يهتفون "مو صلاح" قبل إنطلاق مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا

جهاد جريشة يعود للقاهرة بعد استبعاده من مونديال الشباب.. الكاف يرفض التماس رفع عقوبة إيقاف الحكم الدولى 6 أشهر.. ولجنة الحكام ترشح إبراهيم نور الدين ومعروف لخلافته فى امم افريقيا 2019

جهاد جريشة يعود للقاهرة بعد استبعاده من مونديال الشباب.. الكاف يرفض التماس رفع عقوبة إيقاف الحكم الدولى 6 أشهر.. ولجنة الحكام ترشح إبراهيم نور الدين ومعروف لخلافته فى امم افريقيا 2019

الهيئة القومية للبريد: استمرار صرف المعاشات يومى الأحد والاثنين القادمين

الهيئة القومية للبريد: استمرار صرف المعاشات يومى الأحد والاثنين القادمين

"تذكرتك هتوصلك لحد بيتك".. رحلة تذاكر امم افريقيا من الطوابير والأسلاك الشائكة وافتراش الطرق إلى عصر "الديليفرى".. "تذكرتى" تقضى على السوق السوداء والسماسرة وتوفر تذاكر المباريات فى خيام مكيفة للجماهير المصرية

"تذكرتك هتوصلك لحد بيتك".. رحلة تذاكر امم افريقيا من الطوابير والأسلاك الشائكة وافتراش الطرق إلى عصر "الديليفرى".. "تذكرتى" تقضى على السوق السوداء والسماسرة وتوفر تذاكر المباريات فى خيام مكيفة للجماهير المصرية

صور.. محافظ الغربية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية عقب إعلان النتيجة

صور.. محافظ الغربية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية عقب إعلان النتيجة

صور.. استعدادات حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال زوار عيد الفطر المبارك

صور.. استعدادات حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال زوار عيد الفطر المبارك

أين توجد المحاكم الاقتصادية؟ وأين تعقد جلساتها؟

أين توجد المحاكم الاقتصادية؟ وأين تعقد جلساتها؟

نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسيوط.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسيوط.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية.. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية.. برقم الجلوس

صور مذهلة.. تقنية "3D" تعيد الحياة لحصن "بيكتيش" الاسكتلندى العتيق

صور مذهلة.. تقنية "3D" تعيد الحياة لحصن "بيكتيش" الاسكتلندى العتيق

"فى اليابان مفيش حاجة بتضيع".. إحصائية عن المفقودات فى طوكيو

"فى اليابان مفيش حاجة بتضيع".. إحصائية عن المفقودات فى طوكيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة