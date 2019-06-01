وقال إيبرارد في تغريدة على توتير أوردتها قناة "روسيا اليوم " الإخبارية، اليوم ، الجمعة ، أنه تحدث هاتفيا مع جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض ومع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مضيفا أنه على وشك الصعود إلى طائرة ستقله إلى واشنطن لمواصلة المفاوضات.

وأعلن ترامب ، في وقت سابق، أنه سيفرض في العاشر من يونيو رسوما جمركية على المكسيك بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى على الولايات المتحدة، ودعا ترامب نظيره المكسيكي إلى أن "يفعل أخيرا ما يجب فعله" لإصلاح المشكلات المتعلقة بالهجرة.

وانتقد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الجمعة، قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على كافة السلع الواردة من المكسيك اعتبارا من 10 يونيو المقبل في حال استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاده عبر الحدود المكسيكية.