المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة تشكيل عصابى لتجارة المخدرات فى المرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطلان، بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى بتجارة بالمواد المخدرة، فى المرج.

والبداية كانت أثناء بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج تفيد بقيام " محمد.ج" 36 سنة عاطل، و"وليد.م " 34 سنة عاطل، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذان من دائرة القسم مكانا لهم لترويج تجارتهم غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبهما متلبسين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهما أثناء تواجدهما فى أحد المقاهى بالمنطقة، وبحوزتها كمية كبيرة بلغت 2.5 كليو من مخدر الحشيش، ومبلغ 5000 جنيه، وهاتفين محمول، وسلاح أبيض.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالتهما للنيابة العامة، التى أحالتهما لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيق، التى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات عليهما .