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المتهمان بسرقة سائق فى حلوان: بعنا التوك توك بـ3 آلاف جنيه

السبت، 01 يونيو 2019 02:28 م
المتهمان بسرقة سائق فى حلوان: بعنا التوك توك بـ3 آلاف جنيه توك توك - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى المتهمان بسرقة سائق "توك توك" فى حلوان، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث كشفا أنهما كونا تشكيلا عصابيا لسرقة سائقى التوك توك بالإكراه.

وأضاف المتهمان فى التحقيقات أن أحدهما استوقف "توك توك" وطلب منه توصيله إلى أحد الأماكن فى منطقة حلوان، واختار المتهمان منطقة خالية من المارة وطلبا من السائق التوقف، ثم أشهر فى وجهه سلاحا أبيضا وطلب منه ترك "التوك توك"، وأوضح المتهمان أنهما باعا التوك توك لأحد التجار بمبلغ 3 آلاف جنيه.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من سائق "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، بأنه أثناء سيره بمركبة "توك توك" قيادته بمنطقة سكنه استوقفه أحد الأشخاص، وطلب منه توصيله إلى إحدى المناطق بدائرة القسم، وحال سيرهما فوجئ بقيام شخص آخر باستيقافه وقيامه والأول بتهديده باستخدام سلاح نارى، وسلاح أبيض واستوليا منه على مركبة "توك توك" كرهاً عنه وفرا هاربان.

ومن خلال تتبع خط سير هروب الجناة، تم ضبطهما وتبين أنهما عاطلَيْن ومطلوب التنفيذ على أحدهما فى قضيتى "ضرب" وبحوزتهما (فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار - قناع بلاستيك أسود اللون - سلاح أبيض "خنجر")، كما ضبط بحوزتهما مركبة التوك توك المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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سرقة سائقى التوك توك

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