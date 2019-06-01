المؤبد لـ5 متهمين بتهمة تكوين تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات بالأميرية

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، ببراءة محامية والمؤبد لـ5 أشخاص بتهمة بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بالأميرية، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.

وصدر الحكم بعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولى وشادى رفقى عبد الفتاح، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 3319 جنايات الأميرية، لسنة 2017 عن أن "علي.ع.ع" وشهرته"أبو رجيلا" عاطل، و"حسين.س.م" وشهرته " الأبيض" صاحب مقهي، و"أحمد ع ع"، و"أحمد.ا.ع" وشهرته أحمد البرعى عاطل، و"وليد ا." تاجر هواتف محمولة، و"شيماء.ع.ر" محامية، كونوا تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالمخدرات، بقيادة الول فيما تخصص الثانى فى تخزين المواد المخدرة، ليروجها الثالث والرابع والخامس على عملائهم من المتعاطين مستخدمين سيارة المتهمة السادسة "المحامية".

وأسندت النيابة للمتهمين، حيازة وإحراز مخدر الهيروين والحشيش والترامادول بقصد الاتجار، وحيازة بندقية آلية وذخائر للدفاع.