القبض على 8 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة فى القليوبية

القليوبية - نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 8 عاطلين، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 8 عاطلين خلال حملة أمنية شملت اقسام قها وقليوب وشبرا الخيمة والعبور، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 400 جرام من الحشيش المخدر، و350 جراما من الهيروين و90 جرام فودو، ومبالغ مالية، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.