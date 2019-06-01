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القبض على 8 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة فى القليوبية

السبت، 01 يونيو 2019 02:58 م
القبض على 8 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة فى القليوبية مواد مخدرة - ارشيفية
القليوبية - نيفين طه

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 8 عاطلين، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 8 عاطلين  خلال حملة أمنية شملت اقسام قها وقليوب وشبرا الخيمة والعبور، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 400 جرام من الحشيش المخدر، و350 جراما من الهيروين و90 جرام فودو، ومبالغ مالية، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


العبور

مخدرات متنوعة

تجار مخدرات

مباحث القليوبية

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