القبض على مرتكبى واقعة سرقة 130 ألف يورو ومصوغات ذهبية فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث البحر الأحمر بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، ومباحث قسم شرطة أول الغردقة من ضبط 4 متهمين فى واقعة سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بالإكراه من إحدى الوحدات السكنية بالغردقة.

كان تبلغ للرائد اسامة مهران، رئيس مباحث قسم شرطة أول الغردقة من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، يبلغ من العمر 73 سنة يفيد عند تواجده بالشقة وبصحبته صديقته تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية- وتبلغ من العمر 65 عام فوجئ بدخول شخصين مجهولين قاما بالتعدى عليهما بالضرب محدثين إصابته بجروح بالذراعين والساق اليمنى وكدمة بمؤخرة الرأس، وإجباره على فتح خزينته بغرفة النوم واستوليا منها على مبلغ 130 ألف يورو وهربا.

على الفور تم إخطار اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، والعميد مدحت منتصر مدير المباحث، اللذان أمرا بتشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ، وبمشاركة قيادات وضباط إدارتى البحث الجنائى بالبحر الأحمر، والرائد أسامة مهران رئيس مباحث القسم.

توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص عاملين شقيقين، مقيمين أول الغردقة وآخرين سائقين - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث توجهوا بتاريخ الحادث مستقلين سيارتين خاصتين بالثالث والرابع وصعدا الأول والثانى "ملثمان" للشقة من خلال النزول من سطح العقار للشقة باستخدام حبل وتعديا على المجنى عليه وصديقته واستوليا على المسروقات.

وبمواجهتهم أرشدوا عن 9،500 جنيه - 72,850 ألف يورو - 15 قطعة مشغولات ذهبية والسيارتين المستخدمتين فى الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى الغرض على النيابة العامة.