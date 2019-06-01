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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة فى الغربية

السبت، 01 يونيو 2019 10:49 م
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة فى الغربية سجن أرشيفية
الغربية محمد طارق

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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة خلال حملة أمنية. 

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد تمكن الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، والقوة المرافقة له من ضبط تشكيل عصابى مكون من "ا.ع.ع.ا " عاطل ومقيم شارع عطفة عبيد ثان طنطا، وبحوزته قطعتين من الهيروين، ومبلغ مالى حصيلة البيع، والمدعوة "س.أ.ع.ا " ربة منزل ومقيمة شارع سعيد ترك ثان طنطا وبحوزتها 10 أكياس هيروين، وميزان حساس، ومبلغ مالى حصيلة البيع، وهاتف محمول. 

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.

 

 


مباحث الغربيه

مواد مخدره

هيروين

تشكيل عصابي

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