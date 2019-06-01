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القبض على إرهابى شارك فى جريمة "سبايكر" ضد عناصر الجيش العراقى بالأنبار

السبت، 01 يونيو 2019 04:34 م
القبض على إرهابى شارك فى جريمة "سبايكر" ضد عناصر الجيش العراقى بالأنبار الجيش العراقى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على إرهابى شارك بجريمة "سبايكر" الإرهابية، والتى راح ضحيتها نحو 1700 مجند بالجيش العراقى فى ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن قوات مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 39 وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المشاركين بجريمة سبايكر فى منطقة البو شعبان بمحافظة الأنبار، مبينة أن المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

يذكر أن تنظيم (داعش) الإرهابى كان قد أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين فى قاعدة (سبايكر) الواقعة شمال مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين، عندما فرض سيطرته على تلك المنطقة منتصف يونيو 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها.

 


الجيش العراقى

الاستخبارات العراقية

المخابرات العراقية

تنظيم داعش

مكافحة الارهاب

الحرب على الارهاب

محافظة الانبار العراقية

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