العثور على جثة ربة منزل مقتوله داخل شقتها فى المنصورة

الدقهلية شريف الديب

عثر أهالى منطقة الجلاء بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية على جثة ربة منزل مقتوله داخل شقتها.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد حسام الجداوى مأمور قسم أول المنصورة، بعثور صاحب محل بقالة على جثة زوجته مقتولة داخل شقتها، وعلى الفور انتقل الرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث القسم، إلى مكان البلاغ والمقدم احمد الجميلى مفتش مباحث القسم.

وبسؤال إبراهيم .ا زوج المجنى عليها، أكد بأنه لديه محل بقالة، وحاول اليوم الاتصال بها اكثر من مرة دون رد منها فتوجه إلى الشقة، ووجدها غارقة فى الدماء وبه العديد من الطعنات، وبالفحص تبين. أن المجنى عليه لديها ثلاثة ابناء، وكشفت المعاينة الأولية إلى أن احتمال أن يكون الحادث بدافع السرقة، وجارى استدعاء النيابة العامة إلى مكان الحادث، وجارى تحرير محضر بالواقعة.