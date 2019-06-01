الصين وأمريكا تتفقان على الدفع المشترك لنزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية

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اتفقت الصين والولايات المتحدة الأمريكية على الدفع المشترك لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وحماية السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان في سنغافورة على هامش حوار "شانغريلا" الـ18 (قمة أمن آسيا) المقرر انعقاده على مدار اليوم وغد الأحد .

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان - في تصريح اليوم - إن الاجتماع هو الأول لوزير الدفاع الصيني مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، وإن المناخ كان "إيجابيا وبناء"، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا العلاقات العسكرية الصينية - الأمريكية وقضية شبه الجزيرة الكورية والشؤون الأخرى ذات الاهتمام المشترك "بأسلوب صريح وودي" وتوصلا إلى بعض التوافقات.

وأضاف تشيان أن "الجانبين اتفقا على أنه من المهم جدا الحفاظ على علاقات عسكرية صينية - أمريكية مستقرة" و"يتعين على الجيشين تنفيذ التوافق الذي توصل إليه زعيما الدولتين وتعميق التبادلات والتعاون، واحتواء الخلافات والمخاطر من أجل جعل هذه العلاقة عامل استقرار العلاقات الثنائية".

وأوضح أنه فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بتايوان، أشار وزير الدفاع الصيني إلى أن الولايات المتحدة اتخذت سلسلة من الإجراءات السلبية، وهو ما يرفضه الجانب الصيني بقوة، قائلا "بشأن حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، يتعين ألا يقلل الجانب الأمريكي من عزيمة الجيش الصيني وتصميمه وقدراته".