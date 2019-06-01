سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 10:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين: اكتشاف 95 مقبرة تعود إلى 650 عاما فى حرم جامعة ببكين

السبت، 01 يونيو 2019 10:22 ص
الصين: اكتشاف 95 مقبرة تعود إلى 650 عاما فى حرم جامعة ببكين مقابر جماعية-صورة ارشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت سلطات العاصمة الصينية (بكين) العثور على 95 مقبرة قديمة في حرم جامعة (تسينجهوا) ببكين، تعود إلى نحو 650 عاما.

 

وذكرت السلطات - في بيان اليوم السبت - أنه تم العثور على المقابر، التي يعتقد أنها تنتمي إلى مدنيين من أسرة مينج الإمبراطورية (1368-1644) وأسرة تشينج الإمبراطورية (1644-1911) في منطقة كان من المقرر بناء مبنى جديد بها داخل جامعة تسينجهوا.

 

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات مقاطعة خبي شمالي الصين اكتشاف نصب حجري يعود إلى أسرة تشينج (1644-1911) في المقاطعة ، حيث يبلغ ارتفاعه 190 سم وعرضه 70 سم وسمكه 22 سم.. ويعتقد أن النصب يعود إلى صاحب المقبرة الذي كتبت قصة حياته على النصب، كما يصف النصب أفراد أسرة محلية.

 

وفي مقاطعة (هيلونجيانج) شمال شرقي الصين، أعلن معهد التراث الثقافي بالمقاطعة اكتشاف 18 موقعا أثريا قديما تغطي نطاقا واسعا من الحقب التاريخية قرب نهر سويفن الذي يمر بالمقاطعة.

 

وتغطي المواقع عددا من الحقب التاريخية، بينها العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث والعصر البرونزي وأوائل العصر الحديدي علاوة على أُسر لياو (916-1125) و جين (1115-1234) و يوان (1271-1368) و مينغ (1368-1644) و تشينج (1644-1911).

 


الصين

مقابر

مقابر جماعية

جامعة

بكين

العصر الحجرى القديم

العصر البرونزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد.. أول جسر للطريق السريع بين الصين وروسيا

السبت، 01 يونيو 2019 10:12 ص

رئيس الصين يؤكد أهمية تعزيز الثقة السياسية المتبادلة مع الدول الإسلامية

السبت، 01 يونيو 2019 10:03 ص

الصين تستعد للرد على قرار الحظر الأمريكى بخطوات مشابهة.. اعرف التفاصيل

السبت، 01 يونيو 2019 10:00 ص

الصين وأمريكا تتفقان على الدفع المشترك لنزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية

السبت، 01 يونيو 2019 10:00 ص

وزير الدفاع الأمريكى بالإنابة يقول إن الصين تهدد استقرار آسيا

السبت، 01 يونيو 2019 07:46 ص

"عملها إزاى".. إنقاذ طفل صينى علقت رأسه بين "عمودين خرسانة".. صور

السبت، 01 يونيو 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة