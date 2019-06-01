الصين: اكتشاف 95 مقبرة تعود إلى 650 عاما فى حرم جامعة ببكين

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أعلنت سلطات العاصمة الصينية (بكين) العثور على 95 مقبرة قديمة في حرم جامعة (تسينجهوا) ببكين، تعود إلى نحو 650 عاما.

وذكرت السلطات - في بيان اليوم السبت - أنه تم العثور على المقابر، التي يعتقد أنها تنتمي إلى مدنيين من أسرة مينج الإمبراطورية (1368-1644) وأسرة تشينج الإمبراطورية (1644-1911) في منطقة كان من المقرر بناء مبنى جديد بها داخل جامعة تسينجهوا.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات مقاطعة خبي شمالي الصين اكتشاف نصب حجري يعود إلى أسرة تشينج (1644-1911) في المقاطعة ، حيث يبلغ ارتفاعه 190 سم وعرضه 70 سم وسمكه 22 سم.. ويعتقد أن النصب يعود إلى صاحب المقبرة الذي كتبت قصة حياته على النصب، كما يصف النصب أفراد أسرة محلية.

وفي مقاطعة (هيلونجيانج) شمال شرقي الصين، أعلن معهد التراث الثقافي بالمقاطعة اكتشاف 18 موقعا أثريا قديما تغطي نطاقا واسعا من الحقب التاريخية قرب نهر سويفن الذي يمر بالمقاطعة.

وتغطي المواقع عددا من الحقب التاريخية، بينها العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث والعصر البرونزي وأوائل العصر الحديدي علاوة على أُسر لياو (916-1125) و جين (1115-1234) و يوان (1271-1368) و مينغ (1368-1644) و تشينج (1644-1911).