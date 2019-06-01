"الصناعات الغذائية": لجان لتسوية مستحقات 80 شركة ببرنامج مساندة الصادرات

كتب عبد الحليم سالم

كشف هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، عن اختيار 80 شركة من 6 قطاعات مصدرة، لعمل مقاصة بين مستحقات الدولة لديها، من ضرائب وتأمينات وجمارك وخلافه ومستحقاتها لدى الدولة، فى إطار خطة الحكومة لسداد مستحقات الشركات المتعلقة برد الأعباء التصديرية.

وأضاف برزى لـ" اليوم السابع"، إن هذا الأمر سيتم من خلال لجان مختصة، فيما يتعلق ببرنامج المساندة التصديرية القديم خاصة للشركات التى لها مستحقات كبيرة، مؤكدا أن الحكومة لديها جدية لسداد مستحقات المصدرين القديمة بجانب تطوير البرنامج الجديد، ليتواكب مع خطة تنمية الصادرات.

وأشار إلى أن مؤشرات صادرات الصناعات الغذائية خلال العام الجارى، ليست جيدة نتيجة كثرة الأعباء التى تتزايد على الصناعة، ولاسيما ارتفاع تكاليف الاستثمار مما يخفض من امكانية جذب الاستثمار الأجنبى الذى نحتاجه من الخارج، بجانب التحديات التى تواجه الصادرات.