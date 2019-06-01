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الشرطة الأمريكية تكشف هوية منفذ إطلاق النار فى ولاية فرجينيا

السبت، 01 يونيو 2019 04:09 م
الشرطة الأمريكية تكشف هوية منفذ إطلاق النار فى ولاية فرجينيا الشرطة الأمريكية - أرشيفية
رويترز

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أعلنت شرطة فرجينيا بيتش، اسم المسلح الذى قتل 12 شخصا وأصاب 4 آخرين فى مبنى للإدارة المحلية، يوم الجمعة، وقالت إنه يدعى دواين كرادوك، وإنه مهندس ساخط يعمل فى إدارة المدينة.

وقُتل كرادوك، فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بعدما فتح النار فى المبنى، وقال مسئولون إن جميع الضحايا كانوا موظفين بالإدارة المحلية فى فرجينيا بيتش باستثناء واحد كان متعاقدا يطلب تصريحا.

وقال جيمس سيرفيرا قائد شرطة فرجينيا بيتش، خلال مؤتمر صحفى، اليوم السبت، إنه سيذكر اسم المسلح مرة واحدة فقط لأن سلطات المدينة تريد التركيز على الضحايا، وأضاف أن كرادوك كان يعمل فى إدارة المرافق العامة بالمدينة منذ نحو 15 عاما، فيما وامتنع سيرفيرا عن ذكر أى دافع محتمل للجريمة، لكنه قال إنهم ضبطوا أسلحة أخرى فى مكان الحادث وفى منزل المشتبه به.

وقالت الشرطة - فى وقت سابق - إن المشتبه به استخدم مسدسا من عيار 45 مجهز بكاتم صوت وعدة خزن للطلقات، وهذا أسوأ حادث إطلاق نار يؤدى لسقوط ضحايا فى الولايات المتحدة منذ نوفمبر عام 2018 عندما قتل مسلح 12 شخصا فى حانة فى لوس انجليس ثم انتحر.

 


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